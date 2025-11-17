Duelo na Fronteira abre com grande público e destaque para apresentação do Boi Malhadinho

Publicada em 17/11/2025 às 08h49
A primeira noite do Duelo na Fronteira, realizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), em parceria com a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim e a Associação Waraji reuniu centenas de pessoas no Bumbódromo de Guajará-Mirim na sexta-feira, 14, em um início de festival que destacou a força da tradição e o entusiasmo do público. O evento contou com as apresentações do Boi Malhadinho Mirim e Boi Malhadinho Adulto, que encantaram a arena com coreografias, personagens folclóricos e o brilho característico da festa.
Boi Malhadinho Mirim abre a noite com coreografias vibrantes e participação das crianças
O Malhadinho Mirim abriu a programação trazendo ao palco a energia das crianças e a vivacidade que marca a renovação cultural do folclore regional. Na sequência, o grupo adulto iniciou seu espetáculo com toadas emocionantes, evoluções marcantes e a força da cultura que move o município ano após ano.
Durante a apresentação do Boi Malhadinho Adulto, a chuva atingiu o Bumbódromo, interrompendo o espetáculo. O intervalo regimental foi cumprindo, mas o mal tempo continuou e a Comissão Organizadora decidiu pelo encerramento oficial a apresentação do Boi Malhadinho. As notas dos itens já avaliados foram mantidas, enquanto os que não puderam ser julgados receberão as mesmas notas atribuídas aos respectivos itens durante a apresentação do Boi Flor do Campo Adulto, conforme determina o regulamento.
O secretário da Sejucel, Paulo Higor Ferreira, destacou que a decisão, embora difícil, foi necessária. “Seguimos todas as normas para garantir integridade e transparência. O que vimos hoje foi a força da nossa cultura e a paixão do público, que mesmo sob chuva permaneceu firme. O festival continua, e o povo de Guajará-Mirim terá grandes noites pela frente.”
PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO
A expectativa segue alta para a programação deste sábado, que permanece inalterada:
18h – Abertura dos portões
21h30 – Boi Flor do Campo Mirim
22h – Boi Flor do Campo Adulto
