CULTURA E TRADIÇÃO

Duelo na Fronteira 2025: conheça as regras e os 21 itens avaliados nas apresentações dos bois-bumbás

programação iniciou com os ensaios técnicos e a abertura oficial acontece nesta sexta-feira (14), às 20h, com a apresentação de um boi-bumbá mirim, seguida pelo Boi-Bumbá Malhadinho