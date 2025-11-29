Dia D nacional de vacinação contra a gripe acontece neste sábado (29)

Publicada em 29/11/2025 às 10h41
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), participa neste sábado (29) do Dia D Nacional de Vacinação contra a Gripe, data definida pelo Ministério da Saúde para intensificar a imunização em todo o país.
Para ampliar o acesso da população, a Semusa adotou uma estratégia de descentralização dos pontos de vacinação, garantindo atendimento em unidades localizadas tanto na área urbana quanto na zona rural do município.
Durante o Dia D, estarão abertas as seguintes unidades:
Zona Urbana
UBS Maurício Bustani – 8h às 12h
USF Renato Medeiros – 8h às 17h
USF Socialista – 8h às 12h
Zona Rural
USF Cujubim – 8h às 12h
USF União Bandeirantes – 8h às 18h
USF Nova Mutum – 8h às 12h
USF Aliança (Maria de Fátima) – 8h às 12h
A estratégia busca facilitar o acesso de grupos prioritários e demais públicos elegíveis, reforçando a importância da vacinação como forma de prevenção contra complicações causadas pelo vírus influenza. A gripe pode evoluir para quadros graves, especialmente em crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.
A Semusa destaca que a imunização é segura, gratuita e fundamental para reduzir internações e fortalecer a cadeia de proteção coletiva. A população deve procurar a unidade mais próxima dentro do horário de funcionamento, levando documento de identificação e cartão de vacinação.
