Dia D contra a Influenza será no próximo sábado, 29, em Jaru e Tarilândia

Publicada em 25/11/2025 às 08h20
Acontece no próximo sábado, 29, o Dia D da campanha nacional de multivacinação contra a influenza em Jaru e no distrito de Tarilândia.
Promovida pela Prefeitura de Jaru através da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, a ação tem como objetivo imunizar contra a gripe todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário, como crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, gestantes, idosos e trabalhadores das áreas de saúde, educação e transporte, entre outros.
Além disso, haverá ainda a atualização da Caderneta de Vacinação, conforme o calendário nacional do Ministério da Saúde e, emissão do Certificado de Vacinação do Estudante, documento obrigatório e que garante a segurança dos alunos e de toda a comunidade escolar.
A campanha será realizada das 8h às 17h nas unidades de saúde Rute de Souza (Setor 07), Carlos Chagas (Setor 05), Marcelina Tereza (Setor 08), e Izaltino Lopes, no distrito de Tarilândia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!