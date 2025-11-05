Deputado Alex Redano garante R$ 2,9 milhões para recuperação de estradas em São Francisco do Guaporé

Publicada em 05/11/2025 às 11h02
O município de São Francisco do Guaporé recebeu um importante reforço para o setor produtivo. Já está na conta da prefeitura, a emenda parlamentar no valor de R$ 2,9 milhões, destinada pelo deputado Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). O recurso, liberado a pedido do vereador Márcio da Agricultura (AGIR), será utilizado na recuperação de estradas vicinais, medida essencial para o escoamento da produção rural e o fortalecimento da agricultura local.
O deputado Alex Redano destacou que o investimento representa um compromisso com o desenvolvimento de quem vive e trabalha no campo. “Quando a gente melhora as estradas, está fortalecendo a agricultura, reduzindo custos e garantindo mais qualidade de vida para as famílias rurais. São Francisco do Guaporé é um município produtivo, e nosso mandato vai continuar contribuindo para que a economia local cresça com infraestrutura e oportunidades”, afirmou Redano.
O vereador Márcio da Agricultura agradeceu a parceria e enfatizou a importância do recurso para o município. “Esse apoio do deputado Alex Redano mostra que ele tem sensibilidade com o homem do campo. Essa emenda vai transformar a realidade de muitas comunidades rurais que dependem das estradas para trabalhar, estudar e levar o sustento para casa”, disse o vereador.
O prefeito José Wellington (PL) também comemorou a chegada dos recursos e destacou o impacto positivo da ação. “É uma conquista muito importante para São Francisco do Guaporé. Com o apoio do deputado Alex Redano e o empenho do vereador Márcio, vamos conseguir recuperar estradas e melhorar o acesso às propriedades, fortalecendo a produção e o desenvolvimento do nosso município. Agradeço em nome de toda a população por essa parceria que traz resultados concretos”, declarou o prefeito.
Com os recursos assegurados, a prefeitura deverá iniciar em breve os trabalhos de recuperação das vias rurais, garantindo mais segurança, agilidade e qualidade de vida aos produtores e moradores da zona rural.
