Democratas vencem eleições nos EUA e impõem derrota a Donald Trump

Publicada em 05/11/2025 às 16h08
Os eleitores norte-americanos deram amplo apoio aos democratas nas eleições desta terça-feira (4), em disputas que incluíram os cargos de prefeito de Nova York e de governador da Virgínia e de Nova Jérsei. O resultado foi um revés para os republicanos, mesmo com o apoio direto do ex-presidente Donald Trump aos seus candidatos.
Enquanto líderes democratas comemoraram o desempenho como uma vitória política sobre Trump, o ex-presidente reagiu rapidamente nas redes sociais.
“TRUMP NÃO ESTAVA NA CÉDULA ELEITORAL e a paralisação do governo federal causada pelo impasse orçamentário FORAM AS DUAS RAZÕES PELAS QUAIS OS REPUBLICANOS PERDERAM ESTA NOITE”, escreveu Trump, em letras maiúsculas, na plataforma Truth Social, de sua própria empresa.
Vitória histórica em Nova York
Em uma das eleições mais disputadas da história da cidade, Zohran Mamdani, de 34 anos, foi eleito prefeito de Nova York, superando o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa. A vitória marca um momento histórico: Mamdani é o primeiro prefeito muçulmano, o primeiro de origem sul-asiática e o primeiro nascido na África a governar a maior metrópole dos Estados Unidos.
O político também se torna o prefeito mais jovem da cidade em mais de um século, assumindo o cargo em 1º de janeiro de 2026.
A governadora de Nova York, Kathy Hochul, parabenizou o novo prefeito no X (antigo Twitter):
“Estou ansiosa para trabalhar com Mamdani para tornar nossa cidade mais acessível e habitável.”
Segundo o Conselho Eleitoral da cidade, mais de dois milhões de eleitores participaram da eleição — o maior número em mais de 50 anos. Com cerca de 90% dos votos apurados, Mamdani mantinha vantagem de nove pontos percentuais sobre Cuomo.
A vitória do jovem prefeito é vista como um impulso à ala progressista do Partido Democrata, que vem defendendo a escolha de candidatos mais à esquerda em vez de nomes centristas para reconquistar o apoio de eleitores desiludidos.
Mulheres fazem história na Virgínia e em Nova Jérsei
Na Virgínia, a democrata Abigail Spanberger foi eleita governadora, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo. Sua vitória ocorre em meio ao descontentamento de servidores federais afetados por cortes orçamentários e demissões em massa.
Já em Nova Jérsei, onde Trump apoiou o republicano Jack Ciattarelli, os eleitores optaram novamente pelos democratas e elegeram a congressista Mikie Sherrill. Ex-piloto de helicóptero da Marinha e parlamentar por quatro mandatos, Sherrill definiu sua vitória como um “referendo contra Trump” e suas políticas em áreas como saúde, imigração e economia.
“Aqui em Nova Jérsei estamos determinados a lutar por um futuro diferente para nossos filhos”, afirmou durante o discurso da vitória. “Sabemos o quanto a liberdade é importante — e que ninguém está seguro quando nossos vizinhos são atacados ou quando a lei e a Constituição são ignoradas.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!