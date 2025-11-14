Publicada em 14/11/2025 às 15h23
Democratas divulgam emails de Epstein que citam Trump: Casa Branca reage
Emails de 2019 revelados por democratas dos EUA mostram que Jeffrey Epstein teria afirmado que Donald Trump “sabia das meninas”. A Casa Branca classificou o caso como “farsa”, e o ex-presidente negou qualquer envolvimento com os crimes do financista condenado por exploração sexual.
Os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgaram, nesta quarta-feira, documentos que incluem trocas de emails entre Jeffrey Epstein e pessoas próximas de Donald Trump. As mensagens, datadas de 2019, mostram que o financista, condenado por crimes sexuais, afirmou que o então presidente “sabia das meninas”.
Em um dos emails enviados a Michael Wolff, escritor e jornalista norte-americano, Epstein disse que Trump pediu que ele renunciasse à condição de membro de Mar-a-Lago, o clube privado do ex-presidente na Flórida. “É claro que ele sabia das meninas, pois pediu a Ghislaine que parasse”, escreveu o financista, referindo-se a Ghislaine Maxwell, sua ex-companheira e cúmplice.
Outro email, de 2011, indicaria que Trump passou “várias horas” com uma das vítimas, identificada como Virginia Giuffre, que morreu em abril de 2025, aos 41 anos. O documento faz parte do espólio de Epstein, morto em 2019, e foi usado pelos congressistas democratas para questionar o que o ex-presidente sabia sobre os crimes cometidos pelo milionário.
Trump reagiu dizendo que o caso é “mais uma tentativa de distração” dos democratas. “Eles querem ressuscitar a farsa de Jeffrey Epstein para desviar a atenção de seus fracassos, como a paralisação do governo”, escreveu o republicano na rede Truth Social. Segundo ele, “só um republicano muito tolo cairia nessa armadilha”.
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, também defendeu Trump, afirmando que os emails “não provam absolutamente nada” e que o ex-presidente “não fez nada de errado”. Ela acusou os democratas de “vazar seletivamente informações para criar uma narrativa falsa”.
Leavitt lembrou que Trump expulsou Epstein de Mar-a-Lago “há décadas, por mau comportamento com funcionárias” e citou que Virginia Giuffre teria declarado em mais de uma ocasião que o ex-presidente “não fez nada de errado e sempre foi cordial” nas poucas vezes em que se encontraram.
O governo norte-americano também divulgou uma lista de reportagens que, segundo a Casa Branca, demonstram a falta de credibilidade de Michael Wolff, o autor que recebeu o email de Epstein, classificando seu trabalho como “repleto de erros e imprecisões”.
O caso reacendeu o debate político sobre as relações de Epstein com figuras influentes. Em setembro, os democratas já haviam revelado uma carta sexualmente sugestiva supostamente assinada por Trump e endereçada ao financista. Embora o magnata e a Casa Branca tenham negado, o The New York Times apontou semelhanças entre a assinatura da carta e a usada por Trump em correspondências pessoais.
Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela em agosto de 2019, em Nova York, sob circunstâncias que levantaram suspeitas de homicídio. Ele mantinha laços próximos com políticos, empresários e celebridades, entre eles Donald Trump, Bill Clinton e o príncipe Andrew, do Reino Unido.
Durante sua campanha à presidência, Trump prometeu “revelações bombásticas” sobre o caso, mas desde então tem tentado minimizar o tema, chamando as acusações de “farsa orquestrada pela oposição democrata”.
