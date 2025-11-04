Defesa Civil Municipal realiza pit stop para orientar a população em caso de enchentes

Publicada em 04/11/2025 às 16h46
A Superintendência Municipal de Defesa Civil (SMDC) realizou, nesta terça-feira (4), um pit stop educativo na avenida Jorge Teixeira com Carlos Gomes, em frente à rodoviária da capital, com o objetivo de orientar a população sobre como agir em situações de enchentes e alagamentos. A iniciativa faz parte das ações preventivas da Operação Inverno 2025, que visa preparar a comunidade para o período de maior incidência de chuvas.
Durante a ação, equipes da Defesa Civil abordaram motoristas e motociclistas, distribuindo cartilhas com dicas de segurança. Os agentes também explicaram a importância de não enfrentar áreas alagadas, buscar locais seguros e acompanhar os alertas oficiais emitidos por SMS e redes sociais.
Segundo o superintendente da SMDC, Marcos Berti, ações educativas como essa são fundamentais para reduzir os impactos das chuvas. O órgão reforça que a partir de agora, será o período o mais crítico em relação a temporais e alagamentos, exigindo atenção redobrada de todos.
“O pit stop é uma forma rápida e eficaz de levar informação diretamente às pessoas. A prevenção começa com a conscientização, e cada atitude pode fazer a diferença em momentos de emergência. A gente está vivendo um momento com forte chuva, ventos, árvores caídas, rachaduras e diversas outras situações perigosas, por isso é muito importante o cuidado por parte dos porto-velhenses”, enfatizou.
EDUCAÇÃO PREVENTIVA
Foi realizada a distribuição de uma cartilha informativa que contém orientações sobre como agir antes, durante e depois de enchentes e alagamentos. A cartilha reúne orientações práticas e acessíveis, com dicas de como identificar áreas de risco, montar um plano familiar de emergência, desligar a energia elétrica em caso de inundação e manter-se informado por canais oficiais.
Outro ponto importante na cartilha é referente à pós-enchente. É imprescindível a espera da confirmação das autoridades que é seguro voltar para casa. Em seguida verificar a estrutura do imóvel antes de entrar. Além disso, desinfetar áreas afetadas com água sanitária.
Defesa Civil Municipal reforça que, em caso de emergência, os moradores devem acionar imediatamente o órgão
“Queremos que a população saiba exatamente o que fazer antes, durante e depois das chuvas. Quando todos conhecem os riscos e sabem como agir, conseguimos evitar tragédias e salvar vidas. A Defesa Civil segue sempre atenta às situações da nossa cidade e vamos continuar com esse monitoramento. Vale destacar que se a população precisar, pode entrar em contato”, completou Marcos Berti.
CONTATOS DE EMERGÊNCIA
A Defesa Civil Municipal reforça que, em caso de emergência, os moradores devem acionar imediatamente o órgão pelo telefone 199 ou (69) 98473-2112, Corpo de Bombeiros pelo 193, Polícia Militar pelo 190 e ainda Samu no 192. Em situação de risco, ações rápidas e conscientes podem salvar vidas.
