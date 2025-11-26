Defesa Civil de Porto Velho interdita acesso ao bairro Triângulo

Publicada em 26/11/2025 às 16h47
A forte chuva que se abateu sobre a cidade de Porto Velho durante a madrugada desta quarta-feira (26) levou à interdição da rua que dá acesso ao bairro Triângulo, na região portuária da capital rondoniense.
O local, que já vem sendo monitorado pela Defesa Civil de Porto Velho desde o início deste ano, apresentou instabilidade no solo após a tubulação que deságua água pluvial no rio Madeira não resistir ao volume da chuva que, de acordo com o órgão, ultrapassou os 100 milímetros nas últimas 24 horas.
Nosso trabalho é contínuo e estamos em acompanhamento, destacou Marcos Berti.
Segundo o superintendente da Defesa Civil Municipal, Dr. Marcos Berti, não há registro de residências em risco na região. Porém, os cuidados precisam ser redobrados pela comunidade local, uma vez que já foi decretado o “Alerta Laranja”, que indica grande volume de chuva para as próximas horas.
“Por determinação do prefeito Léo Moraes, estamos resguardando a integridade da população por meio da interdição desse ponto que vem apresentando instabilidade no solo. O nosso trabalho é contínuo, estamos vigilantes no acompanhamento dos possíveis danos causados pela chuva em todo o território municipal”, destacou Marcos Berti.
Vale destacar que um possível desmoronamento da pista nessa região pode levar à suspensão no serviço de distribuição de água nos bairros próximos do ponto interditado, motivo pelo qual a Defesa Civil pede que a população racionalize o consumo de água.
O trânsito no local está sendo coordenado por uma equipe da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran). Os cidadãos podem acionar a Defesa Civil pelo WhatsApp (69) 98473-2112 ou pelo número 199.
