Publicada em 15/11/2025 às 09h34
O menino brasileiro José Lucas, de nove anos, teve dois dedos amputados por colegas em uma escola de Portugal na última segunda-feira (10), segundo a mãe dele. Nívia Estevam, de 27 anos, denunciou o caso nas redes sociais e falou ao g1.
O caso ocorreu na Escola Básica de Fonte Coberta, em Cinfães, no Distrito de Viseu — que fica a cerca de 130 km do Porto. Segundo a mãe, o menino já havia sofrido outras agressões na escola.
De acordo com Nívia, o filho tinha acabado de entrar no banheiro quando dois colegas o seguiram e fecharam a porta sobre seus dedos, pressionando-a até amputá-los. Ela conta que o menino tentou abrir a porta usando as mãos, mas não conseguiu, por conta da dor, precisando se arrastar para pedir ajuda.
Criança brasileira tem dois dedos decepados em escola de Portugal, diz mãe — Foto: Arquivo pessoal
“A primeira funcionária que o encontrou passou mal. A segunda disse ao meu filho: ‘Por que eu vim mais cedo para a escola?’”, afirmou Nívia. As funcionárias estancaram o sangue, colocaram gelo e telefonaram para a mãe.
O episódio ocorreu cerca de 1h30 depois da chegada do menino à escola. Nívia relata que a professora da turma, Sara Costa, telefonou dizendo apenas que José “estava brincando” com colegas e “amassou o dedo na porta, minimizando a gravidade do caso".
