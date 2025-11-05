CABE RECURSO

Criadora de conteúdo digital, filha do prefeito de Candeias é condenada à detenção por difamar adolescente nas redes sociais

Justiça de Rondônia reconhece crime de difamação cometido por Cíntia C. D. S. A. no Instagram e aplica pena de 10 meses e 15 dias, substituída por prestação pecuniária. Cabe recurso