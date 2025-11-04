Corrida Solidária rende centenas de cestas básicas para famílias da capital

Publicada em 04/11/2025 às 16h33
Sucesso de público e de organização, as festividades pelos 111 anos de Porto Velho, realizadas pela Prefeitura Municipal, continuam gerando resultados extremamente positivos para a comunidade.
Nesta semana, por determinação do prefeito Léo Moraes, começaram a ser entregues as cestas básicas adquiridas com o valor das inscrições da Corrida Solidária, evento que reuniu milhares de participantes em prol do esporte e da valorização da história da cidade.
De acordo com o prefeito, mais de 250 cestas básicas já foram distribuídas para famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social. A ação reforça o compromisso da gestão com uma cidade mais justa, solidária e humana.
“Cada entrega representa mais que alimentos — é esperança, carinho e união chegando a quem mais precisa. Ver o sorriso de quem recebe é entender que pequenas ações, quando somadas, fazem uma grande diferença”, destacou Léo Moraes.
A Corrida Solidária Cidade de Porto Velho contou com percursos de 5 km e 10 km, e teve sua largada na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um dos principais cartões-postais da capital.
