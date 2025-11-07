Coreia do Sul diz que Pyongyang lançou míssil balístico para mar do Japão

Publicada em 07/11/2025 às 11h40
O Exército da Coreia do Sul anunciou nesta sexta-feira (6) que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado no mar do Japão, um dia depois de Pyongyang ameaçar retaliar contra as sanções impostas pelos Estados Unidos.
De acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, o lançamento ocorreu por volta das 12h40 (horário local) e o projétil caiu no mar do Japão. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o tipo de míssil.
A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, também confirmou o lançamento e informou que o míssil caiu fora da zona econômica exclusiva japonesa. “No momento, não há registros de danos”, afirmou em comunicado à imprensa.
Na quinta-feira, a Coreia do Norte havia prometido “responder adequadamente” às sanções norte-americanas aplicadas contra indivíduos e empresas acusados de lavagem de dinheiro para financiar o programa nuclear do regime.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou oito pessoas e duas empresas por envolvimento em esquemas ilegais de transferências financeiras destinadas a sustentar o desenvolvimento de armas nucleares norte-coreanas.
Nas últimas semanas, Pyongyang intensificou os testes de armamentos, incluindo o lançamento de supostos mísseis hipersônicos e de cruzeiro em outubro.
O novo teste ocorre poucos dias após a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, à Coreia do Sul para reuniões sobre segurança regional. Hegseth elogiou os planos de Seul de ampliar os investimentos militares diante das ameaças nucleares vindas do Norte.
Desde o colapso das negociações com Donald Trump, em 2019, o líder norte-coreano Kim Jong-un se recusou a retomar o diálogo com Washington e Seul. Desde então, o país vem acelerando seu programa de armas e estreitando laços com a Rússia, enviando soldados e equipamentos para apoiar a guerra na Ucrânia.
Atualmente, o arsenal de Kim inclui mísseis nucleares com capacidade para atingir o território continental dos Estados Unidos.
