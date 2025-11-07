Coreia do Norte faz teste com míssil balístico, afirmam Coreia do Sul e Japão

Publicada em 07/11/2025 às 15h42
A Coreia do Norte realizou, nesta sexta-feira (7), novos testes com mísseis balísticos, afirmaram a Coreia do Sul e o Japão. Segundo o exército sul-coreano, míssil não identificado foi lançado de uma área no noroeste da Coreia do Norte, perto da fronteira com a China, e disparado em direção ao mar a leste.
Ainda de acordo com a Coreia do Sul, o objeto, que seria um míssil de curto alcance, voou 700 quilômetros. Os sistemas de monitoramento do país e dos Estados Unidos identificaram os preparativos para o lançamento e rastrearam o míssil em pleno voo, informou o exército. Segundo a nota, os dados foram repassados às autoridades japonesas.
A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que é provável que o objeto caiu fora da ZEE do país. Ela disse, também, que não há informações sobre danos causados ao território japonês.
