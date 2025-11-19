Construção de pista de caminhada na RO-010 reforça segurança e mobilidade em Mirante da Serra

Publicada em 19/11/2025 às 08h41
O governo de Rondônia concluiu a construção da pista de caminhada no perímetro urbano de Mirante da Serra, na RO-010. O trecho da pista, com 1,5 quilômetro de extensão, foi executado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) recebendo serviços de implantação do novo espaço destinado aos pedestres, com pintura, tachões e nova sinalização horizontal, garantindo mais segurança para quem utiliza a via diariamente.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou que o investimento reforça o compromisso da gestão com o bem-estar da população. “Trabalhamos para que cada município seja beneficiado com obras que realmente façam a diferença no dia a dia das pessoas. A construção da pista de caminhada em Mirante da Serra incentiva hábitos saudáveis, valoriza o espaço urbano e proporciona mais segurança à população.”
José Pereira comemorou a entrega
O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, ressaltou que o trabalho foi executado com atenção especial à sinalização e ao conforto dos usuários. “A equipe realizou um serviço completo na implantação da pista de caminhada. Mirante da Serra é um município com grande fluxo de pessoas, e essa obra contribui diretamente para organizar o trânsito e trazer mais segurança.”
O coordenador das Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, que acompanhou os serviços, enfatizou a importância da nova estrutura para a comunidade local. “A pista de caminhada era muito aguardada pela população e, agora com a nova a sinalização implantada e a separação adequada do espaço, a mobilidade ficou muito melhor. É uma entrega simples, mas de grande impacto para quem trafega todos os dias.”
Quem está feliz com a obra é o morador José Pereira, que comemorou a entrega e destacou o quanto o novo espaço já vem sendo utilizado pelos moradores. “Pra quem gosta de praticar atividades físicas com frequência, principalmente quem vai para uma caminhada, agora utiliza um local seguro para caminhar. Isso faz muita diferença e traz um impacto positivo na saúde de todos”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!