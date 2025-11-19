Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convida candidatos (a) para o Treinamento da Eleição Suplementar
Por ASSESSORIA
Publicada em 19/11/2025 às 08h31
Candidatos e candidatas, seu compromisso com os direitos de crianças e adolescentes começa na formação.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Espigão do Oeste – RO convida para o Treinamento da Eleição Suplementar para Suplente do Conselho.

A presença é essencial para garantir um processo eleitoral qualificado, transparente e centrado no interesse público.

Data: 19 de novembro de 2025

Horário: 19h

Local: CRAS, ao lado da Escola Jean Piaget

Venha com suas dúvidas. Fortaleça a proteção integral de meninas e meninos.

Convide outros candidatos. Salve este post e ative o lembrete. Juntos, asseguramos um processo justo e responsável.

