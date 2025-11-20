Confira o cronograma de eventos dos 48 anos do município de Pimenta Bueno
Por ASSESSORIA
Publicada em 20/11/2025 às 08h48
Nos acompanhe pelo Google News

CONFIRA O CRONOGRAMA DE EVENTOS DOS 48 ANOS DE PIMENTA BUENO:

22/11 – Sexta-feira

06h00 – Prova de Triathlon

Clube de Paramotor Asas do Norte

19h00 – Acender das Luzes de Natal

Premiação do Concurso Gastronômico

Premiação do Mascote do JEP’s 2026

Praça dos Pioneiros

22 e 23/11 – Motocross

Final do Campeonato Regional Sul

Setor Industrial

23/11 – Sábado

04h30 – Corrida do Aniversário da Cidade

Praça dos Pioneiros

18h30 – Fúria em 4 Rodas

Praça dos Pioneiros

24/11 – Domingo

09h30 – Inauguração da Quadra Poliesportiva

Escola Luiz Cabral

Geral ANIVERSÁRIO
Imprimir imprimir