Confira o cronograma de eventos dos 48 anos do município de Pimenta Bueno

Por ASSESSORIA
Publicada em 20/11/2025 às 08h48
Publicada em 20/11/2025 às 08h48
CONFIRA O CRONOGRAMA DE EVENTOS DOS 48 ANOS DE PIMENTA BUENO:
22/11 – Sexta-feira
06h00 – Prova de Triathlon
Clube de Paramotor Asas do Norte
19h00 – Acender das Luzes de Natal
Premiação do Concurso Gastronômico
Premiação do Mascote do JEP’s 2026
Praça dos Pioneiros
22 e 23/11 – Motocross
Final do Campeonato Regional Sul
Setor Industrial
23/11 – Sábado
04h30 – Corrida do Aniversário da Cidade
Praça dos Pioneiros
18h30 – Fúria em 4 Rodas
Praça dos Pioneiros
24/11 – Domingo
09h30 – Inauguração da Quadra Poliesportiva
Escola Luiz Cabral
Comentários
Seja o primeiro a comentar!