Condsef e SINDSEF-RO reúnem-se com OIT e avançam na busca internacional por justiça aos intoxicados

Publicada em 29/11/2025 às 11h16
Em mais um passo decisivo na luta pela reparação histórica aos servidores da extinta Sucam, lideranças da Condsef e do Sindsef/RO participaram de uma reunião virtual, nesta semana, com a representação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil.
O encontro teve como pauta central o retorno da entidade sobre o dossiê que denuncia o quadro alarmante de intoxicação, adoecimento e mortalidade precoce dos trabalhadores que manusearam DDT e outros inseticidas.
A denúncia original foi protocolada por uma delegação da Condsef em outubro de 2023 na sede da Organização Onternacionado Trabalho – OIT, em Genebra na Suíça. Sendo também protocolada junto à Internacional de Serviços Públicos- ISP, por ocasião da realização de seu 31° Congresso.
Durante a reunião com Sérgio Paixão, representante da OIT no Brasil, as lideranças sindicais reforçaram a gravidade da situação. Diante da exposição dos fatos, a OIT considerou pertinente o encaminhamento proposto pela confederação para dar celeridade ao processo.
Ficou definido que a Condsef, via Central Única dos Trabalhadores (CUT), enviará oficialmente à OIT um relatório detalhado das últimas investidas junto ao Governo Federal. O documento incluirá: Os expedientes e protocolos apresentados ao Ministério da Saúde, O saldo das duas audiências recentes realizadas com o governo e a sinalização atual do governo brasileiro sobre uma eventual solução administrativa para o problema.
O objetivo dessa atualização documental é municiar a OIT com dados técnicos e políticos recentes. A expectativa das entidades sindicais é que, em fevereiro próximo, o Comitê de Perícias da OIT emita um retorno oficial. A esperança é que o Comitê defina como a organização poderá atuar como mediadora junto ao Governo Federal, pressionando por uma solução conclusiva e justa para os “soldados da malária” e seus familiares que aguardam há décadas por reparação.
A reunião contou com a presença de lideranças fundamentais na condução desta pauta: Sérgio Ronaldo (Secretário-Geral da Condsef), Abson Praxedes (Representando o Sindsef/RO), Zé de Assis (Diretor da Condsef), Oton Pereira (Presidente do Sindsep-DF), Dra. Mádila Barros (Assessoria Jurídica da Condsef) e Sérgio Paixão (Representante da OIT no Brasil). A luta segue em todas as frentes: jurídica, política e, agora, com força renovada no cenário internacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!