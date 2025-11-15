Combate ao câncer de próstata: Confira as ações do “Novembro Azul”

Por ASSESSORIA
Publicada em 15/11/2025 às 08h52
A Secretaria Municipal de Saúde realiza durante o Novembro Azul diversas ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
As atividades incluem palestras, atendimentos, orientações e exames preventivos, incentivando o cuidado com a saúde masculina e a quebra de tabus. Com essas ações, a Secretaria reforça seu compromisso com a promoção da saúde e o bem-estar da população.
