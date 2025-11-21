Com participação da equipe do Procint, jovens de Ariquemes vivenciam experiência de inovação e protagonismo

Publicada em 21/11/2025 às 09h01
A inovação e o protagonismo juvenil ganharam destaque em Ariquemes, durante o evento Jovem Inovador: Protagonista do Agora. Realizado no Centro de Empreendedorismo, o encontro reuniu jovens da região em uma jornada de aprendizado, inspiração e construção de oportunidades reais para transformar ideias em ações concretas.
Idealizado pelo Conselho Municipal da Juventude de Ariquemes (Comjuar), com apoio do Centro de Empreendedorismo, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Projeto Cidades Inteligentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Procint/IFRO) e outras instituições locais, o encontro teve como propósito estimular o pensamento criativo, a liderança e o engajamento dos jovens em iniciativas transformadoras para o município.
A programação foi cuidadosamente estruturada para proporcionar experiências enriquecedoras e interativas, incluindo: palestras com jovens empreendedores que compartilharam suas trajetórias e conquistas; talk show com especialistas em inovação e gestão; espaço de networking e troca de experiências; e apresentações culturais que valorizaram o protagonismo juvenil.
Entre os destaques estiveram Keynes F. Nascimento, criador de soluções tecnológicas reconhecidas nacionalmente, e Kennedy Meira, diretor de operações da Bussola.farm, que apresentou os desafios reais do mundo dos negócios. Os professores Juliano Silva (IFRO) e Frankelin Silva, referências em inovação e gestão, participaram do talk show e destacaram a importância da troca de experiências para o fortalecimento da cultura empreendedora. Juliano Silva atua como coordenador do eixo Empreendedorismo e Inovação do Projetos Cidades Inteligentes.
Tecnologia e inovação
A equipe do Projeto Cidades Inteligentes (Procint/IFRO) participou como parceira do evento, apresentando sua atuação nos eixos de Educação, Saúde, Empreendedorismo e Inovação, Segurança do Cidadão e Governança. Executado com recursos provenientes de emenda parlamentar do Senador Confúcio Moura, o projeto tem como missão promover a transformação digital dos serviços públicos nos municípios de Rondônia.
Durante o evento, o Coordenador do Eixo Empreendedorismo e Inovação do Procint, Juliano Christian, destacou que a iniciativa tem contribuído para fortalecer a cultura empreendedora e criar espaços estruturados que fomentam o crescimento das cidades. “Eventos como este são fundamentais para despertar o potencial dos jovens e conectá-los com oportunidades reais de desenvolvimento”, afirmou.
O evento Jovem Inovador: Protagonista do Agora contribuiu com a valorização da juventude como agente de transformação social. Ao proporcionar um ambiente de aprendizado, inspiração e protagonismo, a ação fortalece o ecossistema local de inovação e abre caminhos para que novas ideias se tornem soluções concretas para os desafios da cidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!