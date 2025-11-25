Com grande participação de pessoas idosas, MP Itinerante garante serviços e direitos em Candeias do Jamari

Publicada em 25/11/2025 às 14h15
Município vizinho à capital, Candeias do Jamari recebeu, nesta segunda-feira (24/11), o projeto MP Itinerante, iniciativa do Ministério Público de Rondônia (MPRO) que busca ampliar o acesso da população a serviços públicos essenciais. A ação, que levou à cidade atendimentos médicos, jurídicos, assistenciais e de registros civis, foi marcada pela ampla participação de pessoas idosas, reforçando a demanda desse grupo pela efetivação de direitos. Nesta terça-feira (25/11), o mutirão se desloca para Porto Velho, onde promoverá ações até quinta-feira (27/11).
O MP Itinerante é uma realização coordenada pelo Centro de Apoio Operacional Unificado (CAO-Unificado) do MPRO, em parceria com 24 instituições. Na edição em Candeias do Jamari, o número pessoas idosas que compareceram à Escola Estadual Carlos Drumond de Andrade, sede dos trabalhos, chamou atenção da organização, que compreendeu a presença expressiva desse público como um demonstrativo da necessidade real por serviços de cidadania.
A aposentada Maria Aparecida Sica, de 68 anos, esteve na escola para obter a Carteira de Identidade Nacional e aprovou o trabalho. “Para nós, é muito importante termos essa ação em Candeias porque, para ir a Porto Velho, precisamos pegar ônibus, carona ou enfrentar um trânsito intenso. Para a pessoa idosa, as dificuldades são maiores ainda”, disse ela, acompanhada do esposo cadeirante, de 82 anos, que também buscava o serviço.
A dificuldade de deslocamento foi igualmente mencionada pelo produtor rural Adriano Teixeira, morador da Linha 44, que levou o filho, um jovem com deficiência, para obter a Carteira de Identidade Nacional. Vencendo a longa distância entre a propriedade onde mora e o local da ação, ele ressaltou a importância do atendimento: “O documento é o primeiro passo para o pedido de um benefício. Então, o serviço que viemos receber aqui vai nos ajudar muito”, afirmou.
Em referência ao perfil dos usuários que acessaram o projeto em Candeias, o coordenador do MP Itinerante, procurador de Justiça Marcos Tessila, explicou que uma das grandes vertentes da ação é a democratização da cidadania e o combate à exclusão digital.
Segundo o coordenador, muitas pessoas ainda não conseguem ter acesso aos serviços públicos ofertados por plataformas digitais em razão de dificuldades enfrentadas no uso dessas ferramentas. “Sabemos que todos têm um celular hoje em dia, mas precisamos entender que parte da população ainda não domina a linguagem digital. O atendimento presencial faz diferença e estamos aqui para garantir essa gama de serviços com escuta, diálogo e orientação”, destacou.
Serviços - Na ação do MP Itinerante desta segunda foram ofertados atendimentos médicos (clínica geral e pediatria); vacinação; aferição de pressão e teste de glicemia; emissão de documentos como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN); regularização de CPF; carteira de trabalho; carteira do idoso; carteira de autista e cadastro em programas assistenciais dos governos estadual e federal.
O projeto também ofereceu orientação jurídica, serviços de fiscalização e licenciamento ambiental, além de educação no trânsito. Presentes à atividade, integrantes do Núcleo de Atendimento às Vítimas (Navit) e dos Grupos de Atuação Especial do MPRO, nas áreas de Educação, Meio Ambiente e Segurança Pública realizaram atendimentos individualizados, reuniões estratégicas e vistorias em instalações públicas.
A Promotoria de Justiça da Saúde apoiou os atendimentos médicos ofertados no mutirão e a Promotoria de Justiça Criminal realizou palestras para estudantes sobre a atuação do Ministério Público.
Calendário – As ações do projeto prosseguem até a próxima quinta-feira (27/11), em Porto Velho, das 8h às 17h, nos seguintes locais:
25 de novembro - Escola Flora Calheiros Cotrin, bairro Esperança da Comunidade,
26 de novembro - Escola Estadual Capitão Cláudio Manoel da Costa, bairro Cidade do Lobo
27 de novembro - Colégio Tiradentes da Polícia Militar VII, bairro Mato Grosso.
Parcerias - Participam desta edição do MP Itinerante as seguintes instituições: Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Receita Federal (RFB), Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Defensoria Pública do Estado (DPE), Cartório de Registro Civil, Energisa, Instituto de Identificação Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Secretaria Estadual de Finanças (Sefin), Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Sistema Nacional de Emprego Estadual (Sine), Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), 18ª Junta de Serviço Militar, Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).
