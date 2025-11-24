Coleta Itinerante reúne 198 voluntários durante ação de doação de sangue em São Miguel do Guaporé

Publicada em 24/11/2025 às 14h12
A Coleta Itinerante realizada pelo governo de Rondônia em São Miguel do Guaporé, no sábado (22), reuniu 198 voluntários que atenderam ao chamado para fortalecer os estoques de sangue no estado. A mobilização resultou em 183 bolsas coletadas e 12 novos cadastros para o banco de medula óssea, ampliando as possibilidades de compatibilidade para pacientes que aguardam transplante.
A iniciativa integra o conjunto de ações permanentes desenvolvidas pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), que busca ampliar o acesso à doação e facilitar o atendimento de comunidades distantes dos Hemocentros Regionais. A presença da equipe técnica no município reforça a estratégia da instituição de garantir autossuficiência de sangue e hemocomponentes, além de estimular o engajamento social em prol da vida.
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, ressaltou o engajamento da comunidade e a importância da solidariedade demonstrada pelos moradores de São Miguel. “Ver tantas pessoas se deslocando e dedicando parte do seu dia para doar sangue é motivo de orgulho. Cada bolsa coletada representa uma chance real de salvar vidas. Agradecemos a todos os voluntários que contribuíram para o sucesso da ação.”
A coleta reforça o compromisso da hemorrede estadual, que tem ampliado o calendário de ações externas ao longo do ano. As coletas itinerantes são essenciais para atender regiões onde o acesso aos Hemocentros é mais difícil, garantindo que a população do interior também tenha oportunidade de exercer esse gesto humanitário. Participaram da ação equipes técnicas e profissionais do Hemocentro Regional de Rolim de Moura, responsável pelo município e apoiadores locais que contribuíram com a mobilização da comunidade.
COMO DOAR?
Para ser doador de sangue, é necessário:
Ter entre 16 e 69 anos;
Pesar acima de 50 quilos;
Estar bem alimentado e em boas condições de saúde;
Apresentar documento oficial com foto;
Jovens de 16 e 17 anos precisam de autorização dos responsáveis.
