Colaboradores e cooperados da cooperativa de coleta seletiva de Espigão do Oeste receberam Kits de EPI

Por ASSESSORIA
Publicada em 06/11/2025 às 14h50
Trabalho que cuida de gente e da cidade. Nesta manhã, os colaboradores e cooperados da cooperativa de coleta seletiva de Espigão D’Oeste receberam Kits de EPI. Mais segurança e proteção durante as atividades diárias, mais dignidade para quem mantém a cidade limpa e funcionando.
A entrega foi realizada pelo Governo do Estado de Rondônia, por meio do Programa Rondônia Recicla, e vai beneficiar diretamente os trabalhadores. A ação reforça a coleta seletiva no município, fortalece a gestão de resíduos e valoriza cada profissional que faz a diferença na vida de todos nós.
Cuidar de quem cuida da nossa cidade é compromisso público. Seguimos somando forças para uma Espigão D’Oeste mais segura, justa e sustentável.
