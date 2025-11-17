CNU 2025: 46,06% dos aprovados para 2ª fase concorrem por cotas
Por AGÊNCIA BRASIL
Publicada em 17/11/2025 às 15h23
Nos acompanhe pelo Google News

Entre os 42.499 candidatos aprovados para a segunda fase do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), 46,06% concorrem às vagas reservadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCD). O percentual corresponde a 19.577 candidatos, em números absolutos.

Os resultados da primeira etapa do CNU 2025 foram divulgados na última semana pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca examinadora do certame.

Entre os classificados para fazer a prova discursiva do CNU, em 7 de dezembro: 

14.651 são candidatos que se enquadram nas cotas para pessoas negras;

4.194 são pessoas com deficiência (PCD);

636 concorrem nas cotas para indígenas;

e 616, para quilombolas.

Uma única pessoa pode concorrer e ser apr

Geral CONCURSO NACIONAL
Imprimir imprimir