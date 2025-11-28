Cidadania italiana: polícia da Itália desmonta esquema de residências falsas para brasileiros, diz agência

Publicada em 28/11/2025 às 16h02
A polícia da Itália desmontou um esquema de suposta fraude na concessão de cidadania italiana para brasileiros que funcionava em uma pequena cidade no nordeste do país europeu, segundo noticiou a agência de notícias italiana Ansa.
De acordo com a agência, a polícia realizou uma operação na quinta-feira (26) para desbaratar a suposta fraude, que funcionava em Moggio Udinese, um povoado de menos de 2 mil habitantes no nordeste da Itália, na fronteira com a Áustria.
De acordo com a denúncia, 84 brasileiros que nunca moraram de fato no município italiano receberam um atestado de residência oficial no local entre 2018 e 2024 — o atestado é um dos requisitos para a concessão da cidadania italiana. A alternativa seria enfrentar as longas filas, de anos, nos consulados da Itália no Brasil.
Em troca, os operadores do esquema recebiam cerca de 6 mil euros (cerca de R$ 37 mil) por cada cliente.
O esquema contava com a participação de funcionários da prefeitura, e, ainda segundo a Ansa, seis pessoas acusadas pela polícia de comandar o esquema foram denunciadas à Justiça. Entre elas, estão um brasileiro e uma albanesa apontados como os operadores da suposta fraude.
