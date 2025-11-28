Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais celebra 25 anos e reforça atendimento especializado em Rondônia

Publicada em 28/11/2025 às 11h49
No mês de novembro, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) completou 25 anos de atuação em Rondônia, e para marcar a comemoração, a equipe da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) realizou, na quarta-feira (26), uma visita institucional ao serviço, localizado no Hospital de Base Ary Pinheiro, em Porto Velho. A celebração reuniu gestores, profissionais de saúde e parceiros estratégicos, reafirmando o papel fundamental do Crie no atendimento de pacientes que necessitam de vacinas específicas e esquemas diferenciados de imunização.
A celebração contou com a presença da equipe da Coordenação Estadual de Imunização da Agevisa/RO, servidores que atuam diretamente com o Crie e convidados. Também participaram do evento, o superintendente do Ministério da Saúde em Rondônia, Sid Orleans; e a coordenadora do Crie Virtual, Valentina Mendonça, reforçando a integração entre as instâncias estadual e federal na gestão da Rede de Imunobiológicos Especiais.
HISTÓRIA
Durante a visita, a coordenadora do Centro, enfermeira Sílvia Carvalho, destacou a importância do serviço, lembrando que ao longo de 25 anos, a equipe tem sido um ponto de apoio essencial para pacientes com imunodeficiências, doenças crônicas, em tratamento oncológico, transplantados, pessoas vivendo com HIV, entre outros casos que exigem proteção ampliada.
Integração das três esferas fortalece imunização em Rondônia
“Cada pessoa atendida aqui chega com uma condição clínica que demanda cuidado diferenciado. Nosso compromisso é garantir segurança, acolhimento e acesso ao imunobiológico adequado. Celebrar 25 anos é honrar a dedicação de muitos profissionais e reforçar o compromisso com a vida”, afirmou a coordenadora do Crie.
O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, enfatizou que o Crie é um pilar estratégico da vigilância em saúde no SUS e lembrou que parte das vacinas especiais também são disponibilizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todos os municípios, através do Crie virtual, garantindo maior alcance e acesso à população.
“O Crie é uma das expressões mais claras de como a vigilância protege vidas. Aqui, o estado garante acesso a vacinas que salvam pessoas em situação de maior vulnerabilidade. São 25 anos de serviço especializado, sustentado pelo esforço dos profissionais e pelo compromisso do governo de Rondônia em fortalecer a rede de imunização”, destacou o diretor-geral da Agevisa/RO.
AVANÇOS
O governo tem investido para ampliar o cuidado em saúde e assegurar que nenhum rondoniense fique desassistido. O Crie cumpre uma missão grandiosa ao oferecer vacinas de alta complexidade para quem mais precisa. Celebrar esses 25 anos é reafirmar que a vida está em primeiro lugar em todas as ações.
Durante a visita comemorativa, foram apresentados os avanços alcançados ao longo dessas duas décadas e meia, incluindo a ampliação do acesso aos imunobiológicos especiais, a integração com a Rede de Imunobiológicos Especiais (RIE), a modernização dos fluxos de atendimento e a capacitação contínua das equipes municipais e estaduais. A presença do Ministério da Saúde reforçou a relevância nacional do trabalho realizado em Rondônia, que tem se destacado na organização de fluxos e na qualidade técnica das indicações de imunobiológicos especiais.
O encontro encerrou com o reconhecimento aos profissionais que atuam diariamente no serviço e com o compromisso de fortalecer ainda mais as ações de imunização no estado, mantendo o Crie como referência de cuidado, segurança e proteção para a população rondoniense que necessita de atenção diferenciada.
