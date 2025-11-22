Celebração: Muncípio de Ariquemes comemora 48 anos de fundação
Por ASSESSORIA
Publicada em 22/11/2025 às 10h26
Hoje celebramos mais um ano da nossa querida cidade, fundada em 21 de novembro de 1977, construída com coragem, trabalho e esperança de quem acreditou neste chão.

Ariquemes cresceu, se desenvolveu e segue avançando, guiada por gente que sonha grande, que trabalha com dedicação e que transforma desafios em conquistas todos os dias.

Que venham novos anos de progresso, oportunidade, acolhimento e orgulho para cada ariquemense.

A história continua sendo escrita por todos nós!

Feliz aniversário, Ariquemes! 

