Celebração: Muncípio de Ariquemes comemora 48 anos de fundação

Publicada em 22/11/2025 às 10h26
Hoje celebramos mais um ano da nossa querida cidade, fundada em 21 de novembro de 1977, construída com coragem, trabalho e esperança de quem acreditou neste chão.
Ariquemes cresceu, se desenvolveu e segue avançando, guiada por gente que sonha grande, que trabalha com dedicação e que transforma desafios em conquistas todos os dias.
Que venham novos anos de progresso, oportunidade, acolhimento e orgulho para cada ariquemense.
A história continua sendo escrita por todos nós!
Feliz aniversário, Ariquemes!
