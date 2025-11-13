CCVB encerra Semana da Pessoa Idosa com passeio à aldeia indígena em Ji-Paraná

Publicada em 13/11/2025 às 16h02
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), encerrou nesta quarta-feira, 12, a Semana da Pessoa Idosa com um passeio especial à aldeia indígena do povo Gavião Ikolen, localizada na região do Igarapé Lourdes. A atividade, organizada pelo Centro de Convivência Viver Bem (CCVB), proporcionou uma rica troca de experiências e saberes entre os participantes e a comunidade indígena.
Durante toda a semana, uma ampla programação celebrou o envelhecimento ativo, com ações voltadas à saúde, convivência familiar, esporte, cultura e lazer. Oficinas, palestras, apresentações artísticas e competições esportivas animaram os dias de evento. Entre os destaques estiveram o Dia da Beleza, o Show de Talentos do Coral e as atividades esportivas, que reforçaram a autoestima, o protagonismo e a alegria dos idosos.
De acordo com a diretora do CCVB, Paula Gerlinski, o objetivo foi proporcionar momentos de aprendizado e valorização da pessoa idosa. "Envelhecer é uma conquista. Essas atividades reforçam o quanto nossos idosos são essenciais para construir uma sociedade mais humana e acolhedora”, destacou.
O encerramento contou com uma recepção calorosa na aldeia indígena, onde os visitantes foram recebidos com café da manhã e uma exposição de artesanato tradicional. O Coral e a Quadrilha do CCVB também se apresentaram, celebrando a integração e o respeito entre culturas.
A Semana da Pessoa Idosa reafirma o compromisso da gestão municipal em promover o respeito, a dignidade e os direitos das pessoas idosas, fortalecendo uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva para todas as gerações.
A direção do CCVB agradeceu o apoio da Câmara Municipal, por meio do presidente vereador Marcelo Lemos, e também da Trip Farma Popular, Associação Redenção, Grupo de Karatê Guerreiros de Cristo, Fanfarra da APAE, UNIR, SEMES, SEMUSA, SEMOSP e da Aldeia Gavião Ikolen.
Fotos: Ana Kelle Moura
