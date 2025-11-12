Casa do Papai Noel em Porto Velho terá fotos gratuitas e estrutura para toda a família

Publicada em 12/11/2025 às 11h42
A Prefeitura de Porto Velho vem trabalhando de forma dedicada para levar a magia das festas de fim de ano à população, com uma grande estrutura montada para encantar toda a família, no Parque da Cidade.
Entre as novidades deste ano está a Casa do Papai Noel, onde, às sextas, sábados e domingos, as famílias poderão tirar fotos gratuitamente com o Bom Velhinho. Um fotógrafo profissional estará no local para registrar os momentos e entregar as imagens impressas ou digitais, sem nenhum custo.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, o objetivo é proporcionar um momento de celebração comunitária, valorizando os espaços públicos e promovendo experiências afetivas.
“Este ano teremos uma estrutura montada para toda a população como nunca foi vista antes. A Casa do Papai Noel será um espetáculo à parte, manterá viva a magia do Natal, o direito das nossas crianças de sonharem e a garantia de bons momentos em família. É sobre isso o nosso trabalho”, afirmou o prefeito.
A Casa do Papai Noel ficará na Vila de Natal, montada dentro do Parque da Cidade, onde os visitantes percorrerão um caminho encantado até chegar à residência do Bom Velhinho.
O trajeto será decorado com elementos em fibra de vidro, bonecos de neve e um urso gigante, além de uma praça nevada, onde a cada 15 minutos cairá neve artificial, criando um cenário lúdico e espaços “instagramáveis” espalhados por todo o parque.
A abertura oficial do Parque da Cidade será no próximo dia 21 de novembro, e a chegada do Papai Noel está marcada para as 19h. Durante todo o período de festas, ele atenderá o público das 18h às 22h, toda sexta, sábado e domingo, recebendo visitantes para fotos, abraços e muitas histórias.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!