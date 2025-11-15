Carreta do Amor realiza mais de 242 atendimentos em Espigão do Oeste

Publicada em 15/11/2025 às 08h38
Cuidado e prevenção chegando onde as pessoas estão. Nesta sexta-feira, a Carreta do Amor encerrou mais um ciclo de atendimentos em Espigão do Oeste, levando saúde, acolhimento e esperança para nossa população. Em mais uma grande ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Saúde, GAPC e Coordenação do Leilão, foram realizados mais de 242 atendimentos somente nesta semana no município.
A presença da Carreta do Amor nas comunidades reforça a importância de facilitar o acesso à prevenção e aos exames, garantindo que cada cidadão possa cuidar da saúde com dignidade e acompanhamento especializado.
Projetos como este mostram que quando o poder público e parceiros se unem, vidas são impactadas e transformadas. Nosso compromisso é seguir ampliando ações que aproximem os serviços de saúde de quem mais precisa.
A luta contra o câncer é diária — e Espigão do Oeste segue de mãos dadas nessa causa.
