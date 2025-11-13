Campus Vilhena abre inscrições para cursos técnicos e superiores gratuitos no PSU 2026/1

Publicada em 13/11/2025 às 09h06
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Unificado (PSU 2026/1). O Campus Vilhena oferece vagas gratuitas em cursos técnicos e de graduação, com ingresso no primeiro semestre de 2026. As inscrições seguem até 14 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet. No Campus Vilhena, há oportunidades em três modalidades de cursos.
Os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio são destinados a quem já concluiu o ensino fundamental, os cursos integrados permitem cursar o ensino médio junto com uma formação técnica profissional. Para Vilhena estão disponíveis os cursos:
Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio
As três ofertas formam profissionais com base científica e tecnológica, aptos a atuar em áreas como manutenção industrial, automação, informática e suporte técnico, além de proporcionarem sólida formação geral para continuidade dos estudos.
Para acessar o edital e fazer a Inscrição, acesse: https://tinyurl.com/IFRO-int-2026
Curso Técnico Subsequente
Voltado a quem já concluiu o ensino médio e deseja uma formação técnica para inserção rápida no mercado de trabalho. O Campus Vilhena oferta o Curso Técnico em Eletromecânica, habilitando profissionais para atuar na operação, manutenção e instalação de sistemas eletromecânicos, em indústrias, usinas, empresas de prestação de serviços e outros segmentos produtivos. O edital e o sistema de inscrições estão disponíveis em: https://tinyurl.com/IFRO-sub-2026
Cursos de Graduação
Para quem já concluiu o ensino médio e busca o ensino superior público e gratuito, o Campus Vilhena oferece:
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo
Licenciatura em Matemática
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
As graduações do IFRO combinam sólida formação teórica e prática, incentivo à pesquisa e à inovação, além de preparação para atuação profissional e cidadã. Para ler o edital e fazer as inscrições, acesse: https://tinyurl.com/IFRO-grad-2026
Vida acadêmica e oportunidades
Os estudantes do IFRO têm acesso a uma formação integral, com oportunidades que vão além da sala de aula. O Campus Vilhena incentiva a participação em projetos de pesquisa e extensão, eventos científicos, esportivos e culturais, e ações comunitárias que ampliam a vivência acadêmica e cidadã. O Instituto também oferece programas de auxílio estudantil, voltados a garantir a permanência e o sucesso dos alunos, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Bolsas de iniciação científica, monitoria e extensão complementam as possibilidades de formação, valorizando o aprendizado e o protagonismo estudantil.
Inscrições e informações
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 14/12/2025, por meio dos links oficiais disponíveis no portal de seleção do IFRO: https://selecao.ifro.edu.br/unificado
No mesmo endereço estão disponíveis os editais completos, contendo as informações sobre o processo seletivo, cronograma, documentação e critérios de classificação. O Processo Seletivo Unificado do IFRO adota o sistema de ações afirmativas, garantindo que 50% das vagas são reservadas a estudantes de escolas públicas, conforme a política de Ações Afirmativas e Cotas Sociais, que contempla critérios de renda, raça, etnia e deficiência, conforme a legislação federal em vigor. Essa política busca promover a democratização do acesso à educação pública e gratuita, assegurando que diferentes grupos sociais tenham oportunidades reais de ingresso e permanência no ensino técnico e superior.
Todas as informações sobre os critérios de reserva de vagas e documentação necessária estão detalhadas nos editais disponíveis no portal de seleção.
Dúvidas frequentes sobre a inscrição e seleção
Como será feita a seleção? A seleção será realizada pela média das notas do histórico escolar, sem aplicação de prova.
Preciso enviar documentos no momento da inscrição? Não. Nesta etapa o candidato deve apenas inserir corretamente suas médias escolares e dados pessoais. A comprovação das informações será exigida somente no momento da matrícula. Caso o candidato não comprove os dados informados, será desclassificado.
Existe nota de corte? Não há nota de corte pré-definida. A classificação dependerá do número de vagas ofertadas para cada curso e das notas obtidas pelos candidatos concorrentes.
Posso corrigir meus dados depois de enviar a inscrição? Sim. Se houver erro de preenchimento, o candidato pode fazer uma nova inscrição dentro do prazo, e a anterior será automaticamente cancelada.
Posso me inscrever em mais de um curso? Cada candidato pode realizar apenas uma inscrição por edital e nível de ensino. Caso se inscreva em mais de um curso ou turno, será considerada somente a última inscrição efetuada.
