Campus Cacoal abre inscrições para cursos técnicos e de graduação

Publicada em 14/11/2025 às 09h04
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Cacoal, abriu oficialmente o período de inscrições para ingresso no primeiro semestre de 2026. Ao todo, são ofertadas 480 vagas distribuídas entre cursos técnicos e graduações presenciais, ampliando as oportunidades de formação profissional para estudantes da região.
A diretora de Ensino do campus, Agatha Zemke, reforça que o processo seletivo já está disponível ao público. Segundo ela, as inscrições contemplam tanto as modalidades técnicas quanto superiores, permitindo que candidatos escolham entre áreas como Zootecnia, cursos profissionalizantes e formações de nível tecnológico.
As aulas ocorrerão na modalidade presencial, com início previsto para a primeira semana de fevereiro de 2026, conforme o calendário acadêmico da instituição. Todo o processo seletivo, incluindo edital, cronograma e formulário de inscrição, pode ser acessado pelo portal oficial: https://selecao.ifro.edu.br/unificado.
O IFRO segue consolidado como uma das principais instituições de ensino público e gratuito de Rondônia, reconhecido pela excelência acadêmica, estrutura moderna e compromisso com a formação de profissionais capacitados para atender às demandas do mercado regional.
