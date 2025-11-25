Campus Ariquemes promove a I Mostra Interescolar de Robótica de Ariquemes no dia 8 de dezembro

Publicada em 25/11/2025 às 09h06
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, realizará a I Mostra Interescolar de Robótica de Ariquemes. O evento é organizado pelo Departamento de Extensão (Depex) em parceria com o Centro de Ensino Robotech. A Mostra ocorrerá no dia 8 de dezembro (sábado), às 15 horas, no Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI), na Avenida Tancredo Neves, nº 3.960, Setor Institucional (localizado entre o Senai e o Sesc de Ariquemes).
A atividade é aberta ao público, havendo convite especial para estudantes, familiares, profissionais da educação e toda a comunidade para conhecer projetos desenvolvidos na educação básica. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados. Os estudantes que desejam apresentar projetos podem realizar inscrição neste link no Sistema SUAP: https://suap.ifro.edu.br/eventos/inscricao/1/860/
A iniciativa busca valorizar o empenho e a inventividade dos jovens que se dedicam à ciência e à inovação. Estarão reunidos trabalhos de estudantes do ensino fundamental e médio de instituições públicas e privadas do município. O objetivo é incentivar a criatividade, estimular a inovação e fortalecer o aprendizado colaborativo por meio da robótica educacional. O público poderá acompanhar demonstrações de robôs educativos, autônomos e preparados para competição, evidenciando o potencial formativo da tecnologia aplicada ao cotidiano escolar.
A ação aproxima a sociedade do desenvolvimento tecnológico e estimula o protagonismo estudantil. A realização da Mostra conta com o apoio de importantes parceiros da comunidade educacional e empresarial de Ariquemes, entre eles Ai Soluções, Quanix, Sweet Home Idiomas e Rondoboi.
