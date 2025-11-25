Campanha de vacinação contra a raiva em Jaru será neste sábado, 29

Publicada em 25/11/2025 às 15h02
Acontece no próximo sábado (29), a campanha de vacinação contra a raiva, promovida pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa.
A vacinação de cães e gatos com idade acima de três meses acontecerá de forma simultânea em diversos pontos da cidade, no período das 8h até as 16h30.
Os animais devem ser levados apenas por adultos até os postos. Cães de grande porte precisam estar em guia curta com enforcador e focinheira, para garantir a segurança durante o procedimento.
A ação coordenada pelo Departamento de Vigilância Sanitária contará ainda com o apoio dos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Rondônia – IFRO Campus Jaru.
CONFIRA OS PONTOS OFICIAIS DE VACINAÇÃO
IFRO – Av. Vereador Otaviano Pereira Neto, 874, Setor 02
UBS Osvaldo Cruz – Rua Rio de Janeiro, 3662, Setor 02
Escola Aldemir Lima Cantanhede – Rua Mamoré, 1618, Setor 01
Secretaria Municipal de Saúde – Rua Florianópolis, 3062, Setor 02
Escola Tânia Barreto – Rua Tiradentes, 2552, Setor 01
UBS Carlos Chagas – Av. Padre Adolpho Rohl, 3068, Setor 05
Escola Gabriel Balmant Neves – Rua Onofre Duarte de Oliveira, 3398, Setor 06
Escola Elza Maria Fabris – Rua Airton Sena, esquina com 07 de setembro, Jardim dos Estados
Mercadinho Da Pedra – Rua Maranhão, 2515, Setor 01
UBS Savana Park – Rua Marconio Rodrigues Alves, Savana
UBS João de Castro – Rua Sebastião Cabral de Souza, 2662, Setor 04
UBS Rute de Souza – Rua Rio de Janeiro, 1221, Setor 07
Escola Abrão Rocha – Rua Marechal Rondon, 2258, Setor 03
UBS Apolinário Gomes – Rua Ricardo Cantanhede, 777, Setor 03
UBS Marcelina Tereza – Rua Margareth F. Costa, 31638, Setor 08
Distribuidora do Mineiro – Rua Portugal, Jardim Europa
Escola Primavera – Rua Magnolia, 2536, Jardim primavera
Comercial Arcanjo – Av. Dom Pedro, Setor 07
Comercial Souza – Rua João Batista, 877, Setor 07
Comercial ALS – Rua Padre Chiquinho, 1126, Setor 07
Igreja São José – Rua Osvaldo Cruz, 977, Setor 03
Comentários
Seja o primeiro a comentar!