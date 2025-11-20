Por ASSESSORIA
Publicada em 20/11/2025 às 11h07
Publicada em 20/11/2025 às 11h07
Campanha de Multivacinação na UBS Arlindo Cristo ocorre no próximo dia 29 em Espigão do Oeste
Vai ter todas as vacinas disponíveis, incluindo gripe/influenza, e também a pesagem obrigatória para o Bolsa Família.
Traga sua caderneta, seu documento e o sorriso no rosto, o Zé Gotinha te espera pra colocar sua saúde em dia!
Vacinar é um ato de amor, cuidado e proteção
Local: UBS Arlindo Cristo
Horário: 8h às 20h
Data: 29 de novembro
Marque quem não pode esquecer!
Compartilhe pra todo mundo ficar sabendo!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!