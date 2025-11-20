Campanha de Multivacinação na UBS Arlindo Cristo ocorre no próximo dia 29 em Espigão do Oeste
Por ASSESSORIA
Publicada em 20/11/2025 às 11h07
Campanha de Multivacinação na UBS Arlindo Cristo ocorre no próximo dia 29 em Espigão do Oeste

Vai ter todas as vacinas disponíveis, incluindo gripe/influenza, e também a pesagem obrigatória para o Bolsa Família.

Traga sua caderneta, seu documento e o sorriso no rosto, o Zé Gotinha te espera pra colocar sua saúde em dia!

Vacinar é um ato de amor, cuidado e proteção

Local: UBS Arlindo Cristo

Horário: 8h às 20h

Data: 29 de novembro

