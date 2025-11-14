Bumbódromo pronto para o espetáculo Duelo na Fronteira que movimenta a Pérola do Mamoré

Publicada em 14/11/2025 às 13h55
Com investimentos que ultrapassam R$ 2,4 milhões, o Governo de Rondônia impulsiona o tradicional Duelo na Fronteira, evento que movimenta a Pérola do Mamoré e fortalece a economia da região. O tão aguardado espetáculo inicia nesta sexta-feira (14), com a apresentação do Boi Malhadinho, seguido do Boi Flor do Campo no sábado (15), encerrando no domingo (16) com o grande duelo entre as duas agremiações.
Desse total, R$ 601.413,68 foram aplicados pelo Governo do Estado na reforma e manutenção do Bumbódromo Márcio Menacho em Guajará-Mirim, com obras executadas pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). Os serviços contemplaram reforma do pátio, banheiros, instalações hidráulicas e elétricas, pintura e novo bloqueamento do espaço, garantindo conforto e segurança para o público e para os brincantes.
Além disso, foram destinados R$ 1,81 milhão às agremiações folclóricas, sendo R$ 1 milhão de recursos do Governo do Estado e R$ 810 mil provenientes de emendas parlamentares, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das manifestações artísticas regionais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do evento para a identidade cultural da região. “Guajará-Mirim está em festa com a realização do Duelo na Fronteira. O Governo do Estado intensificou a reforma do Bumbódromo, que será palco deste grandioso espetáculo que reúne tradição, cultura e dedicação de cada integrante das agremiações. A reforma da estrutura é um compromisso do governo com a preservação da identidade, da arte e da economia da região, que recebe milhares de pessoas nesta celebração”, enfatizou o governador.
TEMAS
Neste ano, o Boi Malhadinho apresenta o tema “Somos Amazônidas!”, enquanto o Boi Flor do Campo traz “O Lamento da Floresta”. Juntas, as agremiações reúnem cerca de 550 brincantes e 21 itens oficiais cada, entre personagens e componentes.
Para os moradores, o Duelo na Fronteira é mais do que um espetáculo — é parte da história e da alma da cidade. A comerciante Maria de Lourdes Magalhães moradora há mais de 20 anos em Guajará-Mirim, conta que o evento movimenta toda a comunidade.
“A gente espera o Duelo o ano todo. Ver o Bumbódromo reformado e bonito assim dá orgulho. O comércio melhora, o turismo cresce e a cidade toda se enche de alegria”, relatou a moradora.
A programação segue até segunda-feira (17), com apuração e festa de encerramento, celebrando mais uma edição do espetáculo que é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Rondônia.
