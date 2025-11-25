Bolsonaro começa a cumprir pena de prisão: veja a repercussão na imprensa internacional

Publicada em 25/11/2025 às 15h40
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a cumprir pena de prisão em regime fechado nesta terça-feira (25). A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A notícia repercutiu na imprensa internacional.
Em setembro, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula e subverter o Estado Democrático de Direito.
Segundo a decisão de Moraes, o ex-presidente deverá permanecer na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde já estava preso preventivamente desde o último sábado (22), para o cumprimento da pena.
Veja como a imprensa internacional noticiou o caso:
Reuters: a agência afirmou que o STF “encerrou formalmente o caso de conspiração golpista” contra Bolsonaro.
The Guardian: o jornal britânico disse que o ex-presidente ficará em uma sala de 12 metros quadrados na sede da PF em Brasília.
Clarín: o jornal argentino destacou que a decisão de Moraes veio poucos dias após Bolsonaro ser preso preventivamente por tentar violar a tornozeleira eletrônica.
Bloomberg: a agência americana afirmou que a medida do STF consolida uma “queda dramática” do ex-presidente.
Público: o jornal português classificou o julgamento como “histórico”, destacando que Bolsonaro se tornou o primeiro ex-presidente brasileiro condenado por tentativa de golpe.
Reuters
Reuters repercute cumprimento de pena de Bolsonaro — Foto: Reprodução
A agência de notícias Reuters afirmou que o STF determinou que Bolsonaro comece a cumprir a pena de mais de 27 anos de prisão por conspiração golpista. Segundo a reportagem, Moraes ordenou que o ex-presidente permaneça na sede da Polícia Federal em Brasília, onde já estava detido desde sábado.
"Mais cedo nesta terça-feira, a mais alta corte do país concluiu formalmente o caso de conspiração golpista de Bolsonaro, tornando sua condenação definitiva", escreveu.
A agência lembrou que Bolsonaro foi condenado por planejar um golpe após perder a eleição de 2022 e destacou que, em audiência de custódia, ele negou ter tentado fugir ou remover a tornozeleira eletrônica, atribuindo o episódio ao uso de medicamentos.
The Guardian
The Guardian traz reportagem sobre a prisão de Bolsonaro — Foto: Reprodução
O The Guardian destacou que Bolsonaro começará a cumprir a pena em uma sala na sede da Polícia Federal em Brasília. Segundo o jornal, o espaço foi preparado para receber o ex-presidente após o fim do período de recursos.
"A ordem determina que Bolsonaro comece a cumprir sua sentença em um quarto de 12 metros quadrados dentro da base da polícia na capital, Brasília", escreveu o Guardian.
O jornal também afirmou que a Corte julgou que Bolsonaro liderou uma conspiração para impedir a posse de Lula, após a derrota nas eleições de 2022.
A publicação disse ainda que a influência política de Bolsonaro tem diminuído nos últimos meses, segundo analistas.
