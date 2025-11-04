Bolas confeccionadas no projeto Pintando a Liberdade são entregues pelo governo de Rondônia durante “Natal de Luz”

Publicada em 04/11/2025 às 16h38
Em um gesto que une solidariedade, cidadania e reintegração social, o governo de Rondônia realizou, na segunda-feira (3), a entrega de 100 bolas confeccionadas por reeducandos do sistema prisional, durante a tradicional abertura do “Natal de Luz 2025”, realizada na área frontal do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho.
Com a participação da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que coordenou a confecção das bolas através do projeto Pintando a Liberdade, a ação tem como objetivo oferecer oportunidades de trabalho, capacitação e ressocialização a pessoas privadas de liberdade.
A entrega dos itens foi realizada por meio da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp) às crianças durante a festividade, representando a esperança, a solidariedade e o espírito de confraternização que caracteriza o Natal.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, além do caráter social, a atividade reforça as políticas públicas voltadas à reinserção social. “Quando a administração pública promove ações como essa, une dois propósitos muito importantes: o de levar alegria às crianças e a ressocialização. É um gesto simbólico, mas carregado de significado social”, ressaltou.
CELEBRAÇÃO NATALINA
O “Natal de Luz” é um dos eventos mais tradicionais do calendário estadual estendendo-se durante todo o período natalino, reunindo servidores, familiares e a comunidade em geral para celebrar o espírito de Natal, com apresentações culturais, distribuição de presentes e ações solidárias.
De acordo com o secretário da Sejus, Marcus Rito, a iniciativa representa mais do que um simples ato de doação. “Cada bola confeccionada simboliza a reintegração social por meio do trabalho, além de contribuir de forma positiva com a sociedade. Essa é a essência do projeto Pintando a Liberdade: transformar o tempo de reclusão em oportunidade de recomeço e cidadania”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!