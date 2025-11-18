Boi Malhadinho conquista tricampeonato no Duelo na Fronteira 2025 e celebra a força da cultura de Guajará-Mirim

Publicada em 18/11/2025 às 14h11
O Bumbódromo Márcio Paz Menacho, em Guajará-Mirim, foi palco de uma grande celebração no último fim de semana, com a realização do festival Duelo na Fronteira. O Boi-bumbá Malhadinho conquistou o título de campeão 2025, chegando ao tricampeonato e reafirmando sua força como uma das maiores expressões culturais do município. A apuração ocorreu na segunda-feira (17), e marcou o encerramento de mais uma edição do festival. O evento foi realizado pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com apoio da Prefeitura de Guajará-Mirim e da Associação Cultural Waraji.
Neste ano, o Boi Malhadinho apresentou o tema “Somos Amazônidas” destacando a essência da identidade regional e a riqueza cultural da Amazônia. A agremiação emocionou o público com um espetáculo marcado por criatividade, efeitos visuais, alegorias grandiosas e coreografias que deram vida ao enredo de forma vibrante e envolvente.
Com evoluções marcadas pela harmonia e pelo rigor técnico, o Malhadinho mostrou mais uma vez por que é considerado um dos bois-bumbás mais tradicionais de Guajará-Mirim. Carregando décadas de história, o boi é símbolo de resistência cultural e mantém vivo o legado das comunidades que construíram essa manifestação artística ao longo dos anos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o festival é mais que uma competição, é uma das maiores celebrações da cultura do estado. “O evento é uma oportunidade de celebrar as tradições da nossa região. O governo tem investido e trabalhado para apoiar iniciativas que valorizem nossa identidade e fortaleçam a cultura do nosso povo”, ressaltou.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, destacou o resultado e a qualidade da apresentação. “O Malhadinho trouxe um espetáculo belíssimo, inspirado no tema ‘Somos Amazônidas’ e demonstrou seu compromisso com a cultura de Guajará-Mirim. Continuaremos trabalhando para fortalecer o Duelo na Fronteira e todas as manifestações culturais do nosso estado.”
ALEGRIA E ORGULHO
Entre os torcedores o clima era de festa e orgulho. O guajaramirense José Almeida, admirador do Malhadinho, expressou a alegria da nação azul. “É emocionante demais! O Malhadinho representa nossa história, nossa gente. Esse tricampeonato enche o coração da gente de orgulho. É a vitória do povo!”, comemorou.
O presidente da Associação Cultural Waraji, Paulo Santos, evidenciou a importância do festival e o compromisso conjunto com o fortalecimento da cultura. “Cumprimentamos a equipe campeã e o povo guajamirense, pois é quem mais se fortalece com o evento, produzindo uma reação em cadeia na economia, no fortalecimento da cultura local e no bem-estar social da comunidade.”
