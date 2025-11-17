Baile da Regional Estanho do SINTERO reúne cerca de 2.500 trabalhadores/as da educação em Ariquemes

Publicada em 17/11/2025 às 14h08
A Regional Estanho do SINTERO realizou, no dia 15 de novembro, um grande baile em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras da educação atendidos pela Regional. O evento, que reuniu aproximadamente 2.500 pessoas em Ariquemes, celebrou o compromisso, a união e a força da categoria ao longo de mais um ano de lutas e conquistas.
A programação contou com apresentações artísticas da banda Distopia e da dupla Glauber e Gleydson (G&G), que conduziram uma noite de alegria com muita música e reencontros. No mesmo clima de celebração, foram realizados sorteios e prestada uma homenagem especial a dois nomes históricos do jurídico do SINTERO, Dr. Hélio Vieira e Drª Zênia Cernov, cujas trajetórias simbolizam décadas de dedicação à defesa da categoria.
A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, acompanhada por membros da Diretoria Executiva e de representantes de outras regionais, esteve presente para prestigiar a confraternização e reforçar o compromisso com a categoria.
Para a presidenta, o evento representa mais do que um momento festivo:
“É uma alegria enorme ver tantas pessoas reunidas celebrando o valor do trabalho coletivo. Cada servidor e servidora da educação aqui presente carrega uma história de dedicação, resistência e compromisso com a escola pública. A Regional Estanho está de parabéns por fortalecer esse espírito de unidade e valorização”, destacou.
A diretoria da Regional Estanho também ressaltou a importância da confraternização para renovar energias e fortalecer vínculos. “Nosso objetivo é acolher, reconhecer e agradecer a cada profissional que constrói diariamente a educação em nossa região. É uma forma de celebrar essas trajetórias e reforçar que o SINTERO está sempre ao lado da categoria, lutando e caminhando junto”, afirmou a direção regional.
A noite terminou deixando uma sensação de pertencimento, a de que, mesmo diante de tantos desafios, há sempre espaço para reunir forças, reconhecer trajetórias e seguir caminhando juntas e juntos.
