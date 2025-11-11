Avião militar de carga da Turquia com 20 ocupantes cai na Geórgia

Publicada em 11/11/2025 às 15h08
Um avião cargueiro militar da Turquia caiu na Geórgia nesta terça-feira (11) com 20 pessoas a bordo, informou o Ministério da Defesa turco.
O avião, do modelo C-130, havia acabado de decolar do Azerbaijão em direção à Turquia e caiu na região da fronteira entre o país de origem do voo e a Geórgia, segundo a pasta.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre as causas do incidente. O número oficial de vítimas também não havia sido divulgado, mas o governo indicou que há mortos.
Um vídeo divulgado pela TV turca mostra o avião se despedaçando no ar enquanto caía. O ministério disse que as operações de busca e resgate estão em andamento em coordenação com as autoridades georgianas e azeris, sem fornecer mais detalhes.
A Turquia divide fronteira com a Geórgia, que por sua vez divide a fronteira com o Azerbaijão. Apenas um país, a Armênia, divide a Turquia e do Azerbaijão.
O presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse estar "profundamente entristecido" com o acidente e expressou suas condolências aos "mártires".
A Autoridade de Aviação da Geórgia afirmou em comunicado que perdeu o contato com a aeronave logo após a entrada no espaço aéreo georgiano, e que o veículo militar não emitiu sinal de emergência.
Os aviões militares de carga C-130 são amplamente utilizados pelas Forças Armadas da Turquia para o transporte de pessoal e para operações logísticas.
