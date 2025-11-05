Avião de carga da UPS cai nos EUA e deixa ao menos sete mortos

Publicada em 05/11/2025 às 16h06
“O voo 2976 da UPS caiu por volta das 18h15 (horário de Brasília) desta terça-feira”, informou a Administração Federal de Aviação (FAA). A aeronave, um McDonnell Douglas MD-11, tinha como destino o Havaí.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça preta subindo do local do acidente, ocorrido no cruzamento das avenidas Fern Valley Road e Grade Lane, na parte sul do aeroporto.
A polícia de Louisville confirmou que havia destroços e fogo intenso na área e pediu para que a população evitasse a região. Quatro das vítimas fatais não estavam a bordo do avião, informaram as autoridades.
Entre os 11 feridos, alguns estão em estado grave, segundo o governador do Kentucky, Andy Beshear. “Qualquer pessoa que tenha visto as imagens ou os vídeos sabe o quão violento foi esse acidente”, declarou.
Uma empresa de reciclagem de petróleo, a Kentucky Petroleum Recycling, foi atingida diretamente, e uma fábrica de autopeças próxima também sofreu danos.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos três tripulantes que estavam a bordo. O avião foi fabricado em 1991.
O aeroporto foi fechado, e a previsão é de que as operações sejam retomadas apenas na manhã desta quarta-feira (5). “Ainda não sabemos quanto tempo levará para que a área seja considerada segura”, disse o chefe da polícia de Louisville, Paul Humphrey.
A UPS confirmou o acidente e informou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) conduzirá a investigação. O centro de distribuição da empresa em Louisville, o maior do mundo, suspendeu temporariamente suas operações. A unidade emprega milhares de funcionários, realiza cerca de 300 voos diários e processa mais de 400 mil encomendas por hora.
