Avião da Air India faz pouso de emergência por ameaça de bomba

Publicada em 13/11/2025 às 15h52
Um avião da Air India foi obrigado a fazer um pouso de emergência após uma ameaça de bomba. A aeronave da Air India Express transportava 176 pessoas, incluindo os comissários de bordo, e já estava no ar há duas horas quando teve de interromper a viagem.
O avião partira de Mumbai em direção a Varanasi, esta quarta-feira (12), quando o avião foi obrigado a desviar-se, noticia o The Independent.
Depois de pousar, todos os passageiros foram retirados de dentro do avião. No local esteve uma equipa de desativação de engenhos explosivos, mas nenhum artefato perigoso foi encontrado no local.
"O voo pousou em segurança e todos os passageiros desembarcaram. A aeronave será liberada para operações assim que todas as verificações de segurança obrigatórias forem concluídas", destacou fonte da companhia aérea.
Segundo o Daily Mail, tudo indica que se tratou de um alarme falso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!