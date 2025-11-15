Avião com congressistas dos EUA faz pouso de emergência após tumulto

Publicada em 15/11/2025 às 09h50
Um avião que transportava quatro membros do Congresso dos Estados Unidos precisou desviar a rota e fazer um pouso de emergência na terça-feira, 11 de novembro, após uma passageira causar um tumulto a bordo.
A informação foi divulgada pelo deputado republicano Greg Stanton em sua conta na rede social X. Além dele, também estavam no voo os congressistas republicanos Eli Crane, Andy Biggs e Paul Gosar.
Os quatro parlamentares seguiam para Washington, onde participariam da votação que decidiu pelo fim da paralisação do governo norte-americano, realizada na quarta-feira.
O avião, que partiu do Aeroporto Internacional de Phoenix Sky Harbor, fez um pouso não programado no estado do Kansas após a passageira iniciar um confronto durante o voo. Segundo o site FlightAware, a aeronave já estava no ar havia 2 horas e 41 minutos quando foi desviada, pousando em segurança por volta das 18h15 (horário local).
Ainda não se sabe o que motivou o comportamento da mulher, mas a companhia aérea confirmou o incidente. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver a passageira sendo retirada da aeronave por policiais após o pouso.
Depois do episódio, o avião retomou a viagem e chegou ao destino final por volta das 21h, no horário local.
