Avaliações do Saero começam a ser aplicadas em Ji-Paraná

Publicada em 17/11/2025 às 13h56
Quatro das 20 escolas da rede de ensino de Ji-Paraná começaram hoje (17) as provas do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), realizado pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc). Os exames no restante das unidades de ensino seguem até o dia 27 de novembro.
O Saero mede o desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio nas disciplinas de língua portuguesa e matemática para orientar políticas educacionais e auxiliar nas decisões pedagógicas. Ele fortalece o regime de colaboração entre o estado e municípios.
Em Ji-Paraná, participarão da avaliação estadual 2.585 alunos, distribuídos em 20 escolas de ensino fundamental. Hoje e amanhã (18), as provas serão aplicadas nos centros municipais de educação infantil e ensino fundamental (CMEIFs) Menino Jesus, Ruth Rocha, Professor Almir Zandonadi e Jamil Vilas Boas.
Para garantir o sucesso da aplicação, a Semed divulgou que contará com o apoio direto dos diretores escolares, supervisores, orientadores e professores, que têm se dedicado à preparação dos estudantes, para assegurar 100% de participação dos alunos das turmas do 2º, 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, etapas avaliadas pelo sistema.
Em nota, a Seduc informou que a iniciativa também influencia diretamente na distribuição do ICMS Educacional e no VAAR (Valor Aluno-Ano por Resultados), componente do Novo Fundeb, que premia as redes de ensino que demonstram avanços na aprendizagem e na gestão escolar.
De acordo com o cronograma da Semed, nos dias 26 e 27 de novembro, as três últimas avaliações ocorrerão nos CMEIFs Professor Edson Lopes, Tupi e Ulisses Matosinhos Peres de Pontes.
