Autocontrole e SISBI são tema de palestra nacional na Agrotec 2025

A Agrotec 2025 recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), a Palestra Nacional “Autocontrole e SISBI: Requisitos, Desafios e Caminhos para Adesão”, reunindo produtores e empreendedores interessados em ampliar mercados e fortalecer a segurança dos alimentos. O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou que o tema é essencial para que as agroindústrias locais avancem na regularização e conquistem novas oportunidades comerciais.
A palestra foi conduzida pela médica veterinária e consultora nacional Janice Schmit, que ressaltou o potencial de Rondônia. Segundo ela, o estado vive um momento de crescimento, com forte interesse de indústrias em investir em processos seguros e qualificados. “Rondônia é rica em mão de obra, produtos de qualidade e vontade de aprender. É uma região em plena ascensão”.
Produtores como Ueslane Belmonte (agroindústria de balas de coco, Alta Floresta) e Maria Aparecida Aruá (agroindústria de café, Alta Floresta) relataram que a troca de conhecimento na Agrotec tem sido fundamental para fortalecer seus negócios. A coordenadora do CISAN, Juliana Tiemi, reforçou que capacitações como essa aproximam o setor produtivo das orientações técnicas necessárias para a adesão ao SISBI.
A Agrotec é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH) e Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações (SMCL).
