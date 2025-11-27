Audiência de Carla Zambelli na Itália para decidir sobre extradição é adiada

Publicada em 27/11/2025 às 10h37
A audiência do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli da Itália para o Brasil, que estava marcada para esta quinta-feira (27) foi adiada por conta de uma greve de advogados no país europeu.
Zambelli chegou a comparecer a um tribunal em Roma para a audiência, dentro do processo que decidirá se ela será extraditada ao Brasil. No entanto, a sessão não ocorreu porque seus próprios advogados se uniram a uma paralisação da categoria, que ocorre na Itália nesta quinta, de acordo com uma equipe da TV Globo que estava no local.
Uma nova audiência foi marcada para 4 de dezembro. A deputada está presa na Itália.
Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e fugiu para a Itália após a decisão. Ela é considerada foragida da Justiça brasileira.
