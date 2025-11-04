Ator revela ambiente “tóxico” e tratamento abusivo nos bastidores de novela da Globo

Publicada em 04/11/2025 às 10h21
Treze anos após o sucesso de “Avenida Brasil”, o ator Emiliano D’Avila relembrou sua experiência na novela e fez duras críticas à condução da direção da trama. Em entrevista ao podcast O Ator Nordestino, ele afirmou ter enfrentado um ambiente de trabalho abusivo e falta de acolhimento durante as gravações.
“Foi a minha primeira grande produção. Eu não tive auxílio, não tive uma boa recepção da direção, não tive acolhimento. Hoje posso falar, sem o menor problema, que encontrei um ambiente extremamente tóxico. As pessoas não toleram mais isso, mas naquela época era normal esse tipo de relacionamento abusivo”, declarou o ator, acrescentando que o apoio do elenco foi essencial para seguir no trabalho. “Felizmente, tive a sorte de contar com um elenco muito querido; a gente era muito carinhoso um com o outro.”
Emiliano também contou como conseguiu o papel que o projetou nacionalmente. Ele interpretou Lúcio, filho de Janaína (Claudia Missura) e amante da vilã Carminha (Adriana Esteves). “O João Emanuel Carneiro, que escreveu Avenida Brasil, é casado com o Carmo Dalla Vecchia, que assistiu Clandestinos, gostou muito e me recomendou. Aí fiz o teste e entrei para a novela”, revelou.
A trama, escrita por João Emanuel Carneiro, teve Amora Mautner e José Luiz Villamarim na direção-geral e Ricardo Waddington como diretor de núcleo. Também participaram da equipe Gustavo Fernandez, Paulo Silvestrini, André Câmara, Joana Jabace e Thiago Teitelroit.
