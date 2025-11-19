Ataque russo com 500 drones e mísseis mata 25 na Ucrânia e deixa vizinhos da Otan em alerta

Publicada em 19/11/2025 às 09h43
Um ataque russo massivo nesta quarta-feira (19) com mais de 500 drones e mísseis no oeste da Ucrânia deixou 25 mortos e dezenas de feridos na cidade de Ternopil, incluindo crianças, segundo o serviço de emergência estatal ucraniano.
O ataque, ocorrido durante a madrugada, atingiu Ternopil e outras regiões ucranianas e se tornou um dos mais mortais no oeste do país desde o início da guerra da Ucrânia. A cidade fica em uma área relativamente tranquila do oeste do país, para onde muitos moradores do leste e do sul se mudaram ao fugir dos perigos da linha de frente.
“Em Ternopil, edifícios residenciais de nove andares foram atingidos, causando incêndios. Infelizmente, há destruição significativa e pode haver pessoas presas sob os escombros. (...) Cada ataque descarado contra a vida cotidiana mostra que a pressão sobre a Rússia [para parar a guerra] ainda é insuficiente”, afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em publicação na rede social X.
A Polônia e a Romênia, países-membros e vizinhos da Ucrânia, mobilizaram jatos de combate durante o ataque como precaução, em uma medida que lembrou o episódio da invasão de drones russos ao espaço aéreo polonês, em setembro, que foram abatidos por caças. O Ministério da Defesa romeno disse que dois caças Eurofighter Typhoon e dois F-16 foram acionados quando um drone invadiu seu espaço aéreo. A Polônia fechou dois aeroportos no leste do país para priorizar a ação preventiva de caças.
Zelensky afirmou que instalações de energia, transporte e infraestrutura civil foram danificadas pelo ataque russo, e que equipes de resgate foram mobilizadas para socorrer as vítimas.
Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia lançou 476 drones de ataque e 48 mísseis no que chamou de um "ataque combinado contra a infraestrutura crítica" do país. O bombardeio foi repelido por aviões, mísseis antiaéreos, sistemas antidrones e baterias móveis de mísseis, e 483 dos 524 projéteis foram derrubados, segundo a pasta.
Segundo o presidente ucraniano, outras regiões ucranianas foram alvejadas pelo ataque russo, como Lviv (oeste), Ivano-Frankivsk (sudoeste), Mykolaiv (sul), Chercássi (centro), Kiev (norte), Chernigov (norte), Dnipro (centro-leste) e Donetsk (sudeste).
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que atacou instalações energéticas e alvos do complexo militar-industrial ucraniano, incluindo depósitos de drones de longo alcance, "em retaliação a ataques de Kiev em território russo".
O bombardeio massivo russo ocorreu no dia seguinte a um ataque ucraniano com quatro mísseis ATACMS, de alta precisão e de origem dos EUA, contra alvos militares da Rússia em Voronezh. Os projéteis foram interceptados, segundo o governo russo.
