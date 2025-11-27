Publicada em 27/11/2025 às 08h34
A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) realiza, no dia 13 de dezembro, a última campanha preventiva contra o câncer de 2025. Após percorrer diversos municípios do interior de Rondônia, a última edição das campanhas Comboni Rosa e Comboni Azul acontece em Cacoal, a II Macro Região de Saúde no estado.
Entre as 7h30 e 11h30, homens e mulheres vão ter a oportunidade de realizar, de forma gratuita, os exames preventivos contra os cânceres de próstata e de mama. Para participar, é preciso apenas levar um documento de identificação e o Cartão do SUS.
“Vai ser um dia muito importante e esse é um convite muito especial. A ASSDACO chama toda a população de Cacoal e arredores, para que venham para esse dia de cuidados. Vamos estar com uma equipe de profissionais, qualificados, especializados, para cuidar das pessoas na nossa região de Cacoal. É o São Daniel Comboni fazendo a sua grande campanha de prevenção ao câncer aqui na II Macro Região de Saúde do estado de Rondônia. Não percam a oportunidade”, convida a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini.
Vale destacar que durante esta campanha, as mulheres serão atendidas na sede da ASSDACO e os homens no Centro Oncológico e Hematológico de Cacoal, ambos localizados no mesmo Complexo Hospitalar, na Av. Rosilene Xavier Transpadini, nº 2200
“Não se esqueçam! É nesse dia 13 de dezembro! Nós vamos concluir as nossas campanhas de prevenção de 2025 e estaremos aqui, a partir das 7h30, realizando a campanha para os homens e para as mulheres de Cacoal e região. Não deixe de participar, é muito importante você vir se cuidar, você mulher e você homem! Contaremos com uma equipe altamente preparada, incluindo médicos mastologistas e urologistas, e também toda a estrutura de laboratório”, complementou a coordenadora de eventos da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha).
A realização das campanhas Comboni Rosa e Comboni Azul foi anunciada nesta quarta-feira, 26 de novembro, dia em que o município de Cacoal celebra 48 anos de instalação.
"A ASSDACO aproveita para parabenizar Cacoal, principalmente por ser um município tão solidário, que recebe a todos. Nós somos um polo de Saúde, um polo de Educação, uma referência em Comércio, em tratamento de saúde, em Turismo, é um município muito receptivo. Mas queremos destacar principalmente no âmbito da Saúde, de cuidar das pessoas com solidariedade. A construção do São Daniel Comboni foi fruto da solidariedade das pessoas desse lugar. É uma cidade diferenciada e a ASSDACO quer, cada vez mais e assumindo seu papel, contribuir para elevar o nome do Cacoal também como um município que trata as pessoas acometidas pelo câncer", finalizou Vera Travain Bianchini.
